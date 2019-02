Heden-atleten Christian Rausing vandt sølv ved de danske mesterskaber

Billund: I den lokale atletikklub Heden glæder man sig over, at et medlem - Christian Rausing - netop har vundet sølv ved de danske indendørsmesterskaber i atletik i Skive. Christian Reusing, der stiller op hos de 14-15 årige, satte ny personlig rekord med et spring på 11,38 meter, og det var altså så godt, at det gav en 2. plads og en sølvmedalje til samlingen. Christian var kun sølle seks cm. fra guldet.

- Resultatet er faktisk ganske bemærkelsesværdigt, idet Christian, modsat konkurrenterne, ikke træner decideret springtræning i vintermånederne, da vi ikke har de rette faciliteter til det, fortæller træner Jan Poulsen i en pressemeddelelse.

Og så var Christian Rausing tæt på endnu en medalje ved ungdomsmesterskaberne, idet han også deltog i længdespring, og her nåede til finaleafdelingen. Men en skade fra tre-springkonkurrencen gjorde, at han ikke kunne gennemføre konkurrencen.

Christian Rausing er ikke desto mindre - meget forståeligt - godt tilfreds med sin første medalje ved ungdomsmesterskaberne.