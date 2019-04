Headspace får penge til at hjælpe unge mænd

Grindsted: For kort tid siden fik Headspaces landsorganisation, som er et rådgivningstilbud for unge, tildelt 2,8 millioner kroner i fondsmidler til et toårigt projekt.

Den lokale Billundafdeling er blandt de syv steder, som har fået del i pengene, og de har ét bestemt sigte, fortæller centerchef Susanne Mathiesen.

- Vi ønsker at lave en særlig indsats rettet mod unge mænd. I samfundsdebatten taler vi meget om unge kvinder, som ikke trives, mens unge mænd ikke fylder det samme i billedet, siger hun.Ifølge centerchefen er det dog ikke ensbetydende med færre problemer for målgruppen, og hun hæfter sig i den forbindelse ved en undersøgelse, som har vist, at langt den største årsag til kassering i militæret er psykisk sårbarhed.- Netop sårbarheden betyder, at nogle af dem forhindres i at færdiggøre uddannelse eller i det hele taget komme i gang med en uddannelse eller job, siger hun.