Headspace etablerer grupper for unge piger og drenge

Det handler langt hen ad vejen om at lære at være sammen med andre mennesker. Sådan lyder det fra Martin Skov Jakobsen, som står i spidsen for Headspace Billunds kommende drengegruppe. Også unge piger bliver der lavet en gruppe for.

- Der er nogle sociale kompetencer, som skal udvikles og i nogle tilfælde ligefrem opfindes. Det handler om at lære at være sammen med andre mennesker og at være en del af en gruppe, fortæller Martin Skov Jakobsen, som skal stå i spidsen for drengegruppen.

Grupperne kan beskæftige sig med eksempelvis madlavning eller en tur på speedwaybanen. Kort og godt handler det bare om at være i et fællesskab.

Den ene gruppe vil henvende sig til unge piger mellem 13 og 16 år, mens den anden vil være for mænd mellem 18 og 25 år. Grupperne henvender til unge, der på den ene eller anden måde har ondt i livet, og via grupperne vil de fordomsfrit og uforpligtende få muligheden for at komme i kontakt med andre unge, der måske har det på samme måde.

Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år. Mottoet er, at ingen problemer er for små, og ingen problemer er for store.Alt hos Headspace foregår på de unges præmisser, og de kan være helt anonyme, hvis de ønsker det. Der bliver således heller ikke taget referater eller ført journaler om, hvad der bliver talt med de unge om. Headspace hører til i 18 byer landet over.

- Hvis der går nogle rundt derude og tænker, det kunne være noget for dem, er de velkomne til at blive en del af det under forudsætning af, at de kommer og tager en samtale med os, siger Martin Skov Jakobsen, der gerne tage imod henvendelser fra unge, som gerne vil være med.

Der er plads til mellem seks og otte personer i hver gruppe, og det er muligt at komme med i grupperne ved at kontakte Headspace.

Parameteret for succes

Headspace har tidligere lavet andre former for lukkede grupper - blandt andet henvendt til skilsmissebørn - men de nye grupper kommer ikke til at forløbe over et på forhånd planlagt tidsrum. De fortsætter, så længe, der er et behov for det.

- Parameteret for succes er jo, at der er nogle, som går ud af døren og ikke kommer tilbage. Så tænker vi, at de er kommet skridtet videre, fortæller Martin Skov Jakobsen.

Grupperne vil efter planen begynde i uge 18. Det er Christina Mills, som står i spidsen for pigegruppen, mens Martin Skov Jakobsen styrer drengegruppen.