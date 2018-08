Billund: Torsdag 30. august kl. 18.30-20.00 inviterer Teddy Bear Art Museum på en havevandring i Ediths have. Haven tilhører det tidligere private hjem af Lego-familien og har fået navn efter Edith Kirk Christiansen, som var en ivrig haveentusiast. Haven blev grundlagt i 1959, og frem til Bamsemuseets åbning var den privatejet. I forbindelse med Teddy Bear Art Museums åbning i maj er haven nu åben for gæster i museets åbningstider.

I forbindelse med havevandringen kan man høre havens mangeårige gartnere Birthe og Jens fortælle om havens og husets historie. De to var med til at udvælge planter til haven i tæt samarbejde med Edith Kirk Christiansen, og de vil fortælle om idéen bag haven, blomster og planter som havde særlig betydning for Lego-familien og om havens skulpturer.

Man mødes ved hovedindgangen til Bamsemuseet kl. 18.30. Havevandringen varer ca. 40 min. og foregår på stier med slotsgrus, så kørestolsbrugere kan også deltage. Efter havevandringen serveres vi kaffe og kage i Bamsecaféen, hvor Birthe og Jens vil svare på spørgsmål om haven.

Tilmelding til info@TeddyBearArtMuseum.dk senest onsdag 29. august.