Sdr. Omme: Hejnsvig-Vorbasse-Grindsted Havekreds inviterer søndag den 2. juni til åbne haver i Sdr. Omme.

Fra klokken 10 til 15 kan man besøge fire haver i området for 25 kroner for medlemmer og 40 kroner for ikke-medlemmer - alle er velkomne.

Haverne er åbne hos Birthe og Henry Lilholm, Engebæksgårdvej 24, hos Margit Bøge og Jens Hansen, Farvergade 7, hos Toshie og Svend Kristensen, Farvergade 5 og på Solbakken 4 hos Ernst Eskesen.