Professorer og forskere besøgte Den Internationale Skole som et led i deres efterhånden mangeårige samarbejde.

Billund: På Den Internationale Skole var der fredag besøg af forskere fra Havard University. Sammen med skolens lærere har de i fællesskab undersøgt, hvordan leg og læring kan hænge bedre sammen og blive en del af undervisningen. Fredag blev nogle af undersøgelserne så fremlagt.

- Leg er, når du mister fornemmelsen for tid, inddelte professor Ben Mardel og tilføjede:

- Når børn leger, tager de chancer. I skolen vil vi gøre alt for, at de er trygge, så vi skal finde en måde hvorpå børnene stadig er trygge, men også tør tage chancer, når de er i skole.

De forskellige studiegrupper har blandt andet undersøgt, hvordan leg fra børnehaven kan tages med over i skolens læringsmiljø, hvordan refleksion kan blive en naturlig del af undervisningen, og hvordan undervisningen kan være inkluderende for alle.

- Vi vil gerne have underviserne til at reflektere og udvikle egen praksis, sagde skoleleder, Camila Uhre Fog, der forsikrede at studiegruppernes undersøgelser ikke forbliver i teorien.

- Man kan sige, der er ikke noget af det her, vi ikke gør. Vi tager det med os og stiller hele tiden nye spørgsmål, for der er altid noget, der kan blive bedre.