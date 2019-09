Harly har overtaget pølsevognen på Torvet i Grindsted

Harly Jørgensen har overtaget Alle Tiders Pølsevogn på Torvet i Grindsted. Han har to gange tidligere forsøgt at få fat i vognen.

Grindsted: Den 1. september gik en årelang drøm i opfyldelse for 57-årige Harly Jørgensen.

Der overtog han nemlig Alle Tiders Pølsevogn på Torvet i Grindsted. Det blev så tredje gang, det var lykkens gang for Harly Jørgensen, da han to gange tidligere har forsøgt at få fat i vognen. Nu gav han Johnny "Murer" Christensen et så godt tilbud, at "mureren" ikke kunne afslå.

Så fremover er det Harly Jørgensen, der langer ristede hotdogs, pommes frites og bøfsandwich over disken.

- Drømmen om at få en pølsevogn ligger ti år tilbage, og den drøm har aldrig lagt sig. Så nu skulle det være, siger Harly Jørgensen.

Han har endnu ikke helt fundet sig til rette i pølsevognen og fået de faste rutiner, der hører til, ind under huden.

- Det er jo et enkelt koncept, og jeg sprang lige ud i det, erkender Harly Jørgensen.

Han kommer dog ikke til at stå helt alene i Alle Tiders Pølsevogn. Han har fået fat i fem piger, der på skift kommer og hjælper til om eftermiddagen.

Og Harly Jørgensen slår fast, at pølsevognen vil være på Torvet alle hverdage mellem 11 og 18 og lørdag formiddag.