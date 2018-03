Harly fandt en spand med brugte kanyler

Tomme huse tiltrækker både misbrugere og hjemløse. Et hus i Nørre Allé i Grindsted har vist tydelige tegn på det. Harly Jørgensen opdagede en spand med brugte kanyler der.

Grindsted: Harly Jørgensen spærrede øjnene op en ekstra gang, da han kom forbi et hus i Nørre Alle i Grindsted. Det har stået tomt og forfaldent i flere år og er nu ved at blive ryddet. Harly Jørgensen faldt i snak med Hans Jørgen Mols, der er i gang med at bryde det tomme hus ned.

Han havde gjort et særligt fund ude i køkkenet: En spand med omkring 100 brugte kanyler. Det var et syn, der chokerede Harly Jørgensen, der straks fik lyst til at gøre noget. Han kontaktede avisen.

- Jeg er chokeret. Der bor jo mange børn i det område, og tænk hvis nogen af dem var kommet forbi og havde sneget sig ind i huset, siger Harly Jørgensen.

Fundet af kanylerne har bekræftet hans anelse om, at det tomme hus i Nørre Alle har været brugt til lidt af hvert.

- Det er jo kendt, at narkomaner holdt til der. Tidligere var det kendt for at være bordel, siger Harly Jørgensen.