Den bekymring behøver de ikke tage med i den nye hørecafé. Her vil der hver gang være både skrivetolke og teleslynge. Håbet fra initiativtagernes side er, at man på denne måde kan få skabt en netværk for enlige mænd.

De er nu gået sammen om at tage initiativ til en ny hørecafé for mænd. Det er nemlig fortrinsvis mænd, der har svært ved at komme ud af røret, når de på grund af nedsat hørelse får svært ved at følge med i, hvad der foregår - ved foredraget, til koncerten eller til kaffeslabberasen.

Grindsted: Er det svært at høre, hvad de andre siger, bliver det efterhånden svært at tage derhen, hvor de andre er. Det er den fælles erfaring hos Kristian Hansen fra Høreforeningen og forebyggelseskonsulenterne Elin Boelskifte og Anna Grethe Vase i Billund Kommune.

Elin Boelskifte, Kristian Hansen og Anna Grethe Vase går ud for at tage imod gæster i den nye hørecafé. Første café er den 20. marts på Sydtoften 102 i Grindsted. Foto: Annette Bruun Jarl

På Sydtoften første gang

Den nye hørecafé holder til i undervisningslokalet på Sydtoften 102. Den første café er onsdag den 20. marts klokken 14-16. Der er kaffe på kanden og tid til at lære hinanden lidt at kende og sammen finde ud af, hvad der i tiden fremover skal foregå i cafeen.

Kristian Hansen, som er formand for Høreforeningen, vil lægge ud med at fortælle lidt om foreningen, og hvordan han selv sørger for at have et aktivt liv, selv om han er hørehæmmet.

- Jeg fokuserer på at være glad for det, jeg kan. Store forsamlinger er ikke en af de ting, men jeg vil ikke kappe båndene til alt, for det er vigtigt at blive ved med at have relationer, siger han.