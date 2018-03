Hans Peter Folmann skal være ny direktør for Billund Erhvervsfremme

Billund: Billund Erhvervsfremmes nye direktør bliver den 47-årige Hans Peter Folmann, som tiltræder 1. maj. Han starter dog allerede på deltid nu.

Formanden for Billund ErhvervsFremme, Søren Klausen, glæder sig over at have fået ansættelsen af den nye direktør på plads:

- Det har været en lidt lang proces, inden vi slog stillingen op, da vi først har arbejdet med en analyse af vores organisation, og dermed hvilken profil vi ønskede. Herefter er det gået relativt stærkt, og vi stod hurtigt med et enormt stærkt ansøgerfelt. Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Hans Peter Folmann. Vi får en kompetent direktør med forankring i erhvervslivet. Samtidig har Hans Peter Folmann et godt lokalkendskab. Jeg ser meget frem til samarbejdet, siger Søren Klausen, AVdesign, i en pressemeddelelse.