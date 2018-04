Hans Jensensvej skal have en bro over Billund Bæk

Sidst på året vil anden etape af fritlæggelsen af Billund Bæk begynde. Bækken skal under Hans Jensensvej, som vil få en bro hen over bækken.

- Projektet har endnu ikke været i licitation, men som sagen er lagt op, er det vurderet til at skulle beløbe sig til 23,5 millioner kroner. Men det er med forbehold for de tilbud, som kommer, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Det forventes, at arbejdet, som vil betyde, at Hans Jensensvej i en periode vil blive gravet op, vil begynde efter sommerferien. Det er et projekt, som vil komme til at koste en større sum penge.

Første del af Billund Bæk er blevet fritlagt rundt om Lego House, og politikerne kunne nu vælge mellem en fuldstændig fritlægning, hvilket vil betyde, at Hans Jensensvej får en bro hen over bækken, eller en knap så omfattende løsning, som ville betyde en ny rørføring med faunapassage under Hans Jensensvej. Her valgte politikerne den mest omfattende løsning med en fuldstændig fritlægning.

Det har længe været planen, at Billund Bæk igen skulle fritlægges. Første del af fritlængen er allerede sket, da bækken snor sig langs Lego House. Anden etape kommer nu, hvor bækken skal fritlægges på området mellem pladserne ved Lego House og Hans Jensensvej. Det er i den forbindelse, det er blevet besluttet, at lave en bro på Hans Jensensvej hen over bækken.

Ingen sti under broen

Politikerne har desuden valgt, at der to steder skal være broer, som går over bækken. Den ene på Butikstorvet, mens den anden vil være tættere på Lego House.

Muligheden var der også for at etablere en gangsti langs med bækken under Hans Jensensvej. Det var et projekt, som, hvis det blev valgt, ville koste 2,32 millioner kroner oven i hatten, og det var altså grunden til, at politikerne valgt at pille denne detalje ud af den samlede plan.

- Jeg tror, at vi alle sammen gerne ville have muligheden for at kunne gå under vejen langs bækken, men der er også noget økonomi, som skal hænge sammen. Det er i forvejen svært nok at finde pengene, så vi er nødt til at prioritere. I forhold til det beløb, der var sat af, har vi allerede brugt rigeligt med penge, siger Per Nyhus.

Efter planen vil projektet blive udbudt i licitation til august, hvorefter projektet kan gå i gang til efteråret. Hovedafslutningen på arbejdet vil være i løbet af 2019.