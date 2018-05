Hans Jensensvej bliver smallere

Billund: I løbet af en håndfuld år vil Hans Jensensvej i Billund være noget smallere, end det er tilfældet i dag. Et flertal af politikerne i teknik- og miljøudvalget har besluttet, at vejen som et led i den store udvikling af Billunds bymidte skal forandre sig.

Det betyder, at fortovene langs Hans Jensensvej vil blive 2,2 meter brede i stedet for de halvanden meter, som er tilfældet i dag. Der skal desuden bruges mere plads for at få lavet flere parkeringspladser på Butikstorvet, og det betyder alt sammen, at selve kørebanen vil blive smallere, end det er tilfældet i dag. En god løsning, mener et flertal af politikerne.

- Vi må ikke bremse udviklingen i Billund. For at sikre en sammenhæng i den videre planlægning af bymidten giver forslaget god mening, så vi kan leve op til kravene om antallet af parkeringspladser på Butikstorvet, siger Klara Lyskjær Noer (V), som er næstformand i teknik- og miljøudvalget.