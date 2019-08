Hanne maler tolvendere og harer: Vi vil gerne være med i byens arrangementer

53-årige Hanne Ernst er én af de voksne kunstnere i malersalen på Gamle Nordre Skole. Her har hun lejet et lokale til sin hobby. Nogle maler, andre laver keramik, og de vil gerne bidrage til og tænkes ind i byens arrangementer.

- Jeg kunne ikke længere have det hele derhjemme, og her skal jeg ikke pakke tingene væk, men kan lade dem stå til næste gang, siger Hanne Ernst, der ikke regner på økonomi.

- Vi har et rigtig fedt hus med godt lys og gode muligheder. Her er jeg aldrig alene, og jeg kan fordybe mig, uden der er nogle, der forstyrrer mig, siger Hanne Ernst, der har fuldtidsjob i en privat børnehave, men når hun har tidligt fri, eller når det er weekend eller ferier, så kommer hun og maler - nogle gange i perioder mere end andre gange.

- Jeg synes, sådan en tolvender er fascinerende, og jeg vil gerne have sådan én til at hænge i min stue engang - det er nok lidt ligesom dem, der gerne vil have en fodboldtrøje hængende, siger Hanne Ernst, der i sin kreative proces finder billeder på sin projektor, og så maler hun konturerne op, hvorefter hun arbejder med farverne. Det foregår i et lejet lokale på den Gl. Nordre Skole i Grindsted, som Billund Billedskole lejer ud.

Billund Billedskole hyrer indimellem undervisere ind udefra, og så kan man melde sig på, og også dem udenfor huset er velkomne. Vi vil rigtig gerne lave en kunstforening, men det kræver, at nogle vil stå for det.

Dyrene er en inspirationskilde for Hanne Ernst - og at male giver ny, god energi. Foto: Lise Nørgaard

Vil gerne være mere synlige

- Det er ren hobby. Hvis jeg sælger et maleri, går det måske lige op med materialer, men det er ikke noget, der skal løbe rundt, siger Hanne Ernst, der oplever, at dét at male giver hende en rigtig god energi og livsglæde.

- Mand og børn kan godt spørge om, hvornår jeg skal ned og male. Så slapper jeg af, siger Hanne Ernst, der gerne tager kurser og har udstillet en smule

- Vi vil rigtig gerne synliggøre os og vise, at der er et sted, hvor man kan være kreativ, siger Hanne Ernst, der mener, at der sidder rigtig mange derhjemme i eget lille hybel, og man får aldrig at se, hvad de laver.

- Det er en skam, for det giver fællesskab, siger Hanne Ernst, der uddyber, at kunstnerne i huset også gerne vil være en del af byens arrangementer, når der sker noget.