Hanne åbner egen klinik som fodterapeut

- Det var daværende fodterapeut i Grindsted, Elle Ravn, som jeg selv fik ordnet fødder ved, der flere gange spurgte, om det ikke var noget for mig. Det var bare ikke muligt på det tidspunkt, men det har hele tiden ligget i baghovedet, at det var det, jeg gerne ville. Så jeg søgte, og kom ind første gang. Det havde jeg ikke regnet med, siger Hanne Kragh Møller.

I 2009 fik hun en fuldtidsstilling som social- og sundhedsassistent på Mødestedet i Grindsted. Her var hun indtil for halvandet år siden, hvor hun begyndte at læse til fodterapeut. Det foregik i halvandet år i Randers.

Omvæltning

Det var noget af en omvæltning for Hanne at flytte til Randers, hvor hun boede på et kollegieværelse på blot 16 kvadratmeter, og hun var ved at opgive, men holdt ud, og den 8. september 2017 fik hun bevis på, at hun nu er statsautoriseret fodterapeut - og fra den 1. februar med sin helt egen klinik.

Hun arbejdede som indlejer hos fodterapeut Alex Nielsen, der har overtaget Elle Ravns klinik, frem til den 21. december.

- Jeg var glad for ar arbejde der, og jeg fik samlet lidt erfaring i de måneder, mener Hanne Kragh Møller.

Hun begyndte at se sig om efter lokaler for tre måneder siden, og fandt så bygningen bag ved Jem & Fix på Trehøjevej.

Hun håber, at hendes klinik kommer til at gå så godt, at hun med tiden kan sige sit job op som aftenvagt på Engbo i Krogager og hellige sig sin klinik, hvor hun iøvrigt også kører ud og giver hjemmebehandlinger.

I forbindelse med åbningen af den nye klinik holder Hanne Kragh Møller reception lørdag den 3. februar, hvor Jan The Pølsemann kommer forbi med sin vogn og serverer pølser.