Handicapformand om p-skilte: - Ikke usædvanligt at handicappede får hårde ord med på vejen

- Der er ikke så meget tvivl, når jeg selv kommer trillende ud af bilen i en kørestol, men man kan ikke ligestille folk. Man har et handicapskilt af en grund, som vi egentlig helst ville være fri for, siger Susanne Olsen.

Grindsted: Den hårde tone overfor Jette Vejgaard, der har et mindre synligt handicap, overrasker ikke landsformand for Dansk Handicapforbund, Susanne Olsen.

Gammelkendt historie

At handicap-p-pladserne bliver misbrugt af folk uden handicaps er en gammelkendt historie. Det sker, selvom det kan medføre bøder.

Susanne Olsen har dog også fået sin andel af parkeringsbøder, fordi hendes skilt ikke har igget rigtigt i forruden.

- Skiltet skal ligge sådan, at p-vagten kan aflæse et nummer. Her har jeg selv været ude for, at mit skilt ikke har lagt nøjagtigt nok. Jeg skal selv gøre mit for, at det ligger korrekt, siger Susanne Olsen.

Hun ved ikke, hvorfor folk reagerer så kraftigt i forhold til handicap-p-pladserne.

- Men en af grundene er vel, at folk går i små sko og er irriterede over, at de tætteste pladser på en butik eller et torv er optagede. De er uforstående overfor, hvorfor det er nødvendigt.