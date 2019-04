Handelsbanken skærer markant i åbningstiden i Grindsted

Handelsbankens filialer i Grindsted og Give smelter sammen under én direktør - og kunderne i Grindsted må fra 29. april vænne sig til at filialen kun har åbent to dage om ugen.

Grindsted: Fra 29. april skal Handelsbankens to filialer i Grindsted og Give samarbejde meget tættere og vil operere under ét navn: Handelsbanken Give Grindsted. Målet er at kunderne oplever endnu bedre rådgivning og flere kunderettede aktiviteter. Med Give-Grindsted konstellationen vil kunderne opleve en filial med flere rådgivningskompetencer med i alt ni medarbejdere og specialister tilknyttet til eksempelvis investering, pension og private banking-området. Desuden kommer der flere muligheder for at deltage i arrangementer og større fleksibilitet omkring hvor og hvornår, der kan holdes rådgivermøder.

Nye åbningstider Tidligere direktør i Grindsted, Thomas L. Pedersen, har valgt at søge nye udfordringer uden for banksektoren og havde sidste arbejdsdag 11. april. Ny direktør for begge filialer bliver Kathrine V. Andersen, der i dag er direktør i Give. Kathrine Vesterager Andersen og ny daglig leder af Grindsted filialen, Janne Kirkegaard, har arbejdet tæt sammen for at skabe de bedste betingelser for kunderne. Filialen i Grindsted vil fremover have fast åbent tirsdag og onsdag, mens Gives åbningstider er uforandrede.

Et aktiv Janne Kirkegaard bor selv i Grindsted og understreger, at filialen fortsat vil være en aktiv del af byen. - Vi er rigtig glade for at være en del af Grindsted, og det agter vi at fortsætte med. Høj kundetilfredshed er helt afgørende for os, ligesom vi naturligvis føler os knyttet til lokalområdet gennem mange år og interesserer os for den videre udvikling. Vi vil fortsætte vores sponsorater i byen og også meget gerne bidrage til nye projekter og aktiviteter til glæde for kunder og lokalmiljøet, siger Janne Kirkegaard. Grindsted-kunderne vil stadigvæk efter aftale kunne holde møde med deres rådgiver i Grindsted, derhjemme eller på deres arbejdsplads de dage, hvor Grindsted-filialen har lukket.