Handelsbanken fylder Kino med børnefamilier

Grindsted: Der bliver fuldt hus i biografen i Grindsted lørdag klokken 11.

Her har Handelsbanken nemlig inviteret cirka 300 børn og forældrene en gratis tur i biografen for at se "Hodja fra Pjort".

Ifølge Handelsbankens filialchef er der flere kommende arrangementer på vej, som skal øge Handelsbankens synlighed i byen.

- Vi holdt for en uge siden en romsmagning ved Hapa, og vi kommer til at holde en række andre arrangementer hen over året, siger Thomas Lindal Pedersen.