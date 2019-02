Grindsted: Fra den 1. august er det slut med at steppe uden for og tage sig en smøg i pauserne på Grindsted Produktionsskole. Skolen bliver helt røgfri fra den dag.

- Vi gør det først og fremmest for de unges skyld. Al forskning viser jo, at halvdelen af dem, der begynder at ryge, dør af det. Som voksne på en skole har vi en særlig forpligtelse over for de unge og skal hjælpe dem med at træffe de sunde og de bedste valg, siger skoleleder Helle Korgaard.

Ifølge skolelederen er det mere end halvdelen af eleverne, der ryger i dag. Derfor vil man i samarbejde med eleverne prøve at sætte noget andet i stedet for røgen.

- Vi vil bruge foråret på at finde ud af, om vi skal have nogle aktiviteter eller spil i de pauser, hvor mange ellers har været vant til at have et fællesskab omkring rygning. Vi skal også have fundet ud af hvilke konsekvenser, der skal være, hvis man overtræder rygeforbuddet, siger hun.