Halanalyse er kun et øjebliksbillede: Gymnastikforening har 82 børn på et hold

Gymnastikforeningsformand ser den nye halanalyse som et øjebliksbillede. Med 82 børn på et hold er der ingen tvivl om, at foreningen mangler plads. Og det er gymnastikforeningen ikke alene om.

Billund: Gymnasterne står i kø, når Billund Idrætsforenings gymnastikafdelingen har gang i holdene i hal 2 i idrætscentret. Det er den hal, der ifølge en ny analyse er blandt de mest udnyttede i hele kommunen. 89 procent af eftermiddags- og aftentimerne er godt fyldt op i hallen. Det svarer fuldkommen til den oplevelse, som gymnastikformand Karina Holm Ehmsen har, når hun har sin gang i hallerne. Men så høj en udnyttelse betyder, at der er mange, rigtig mange gymnaster på holdene. Således er der 62 børn på holdet for 6. klasse og opefter og 65 på holdet for 0.-3.-klasse. Det sidste er det værste, mener Karina Holm Ehmsen. - Man har ikke meget tid til den enkelte gymnast. Det er svært at få afleveret kollektive beskeder, og man mangler ro til at give den instruktion, der skal til, fortæller hun. Idealstørrelsen på et gymnastikhold ville være 20-25 gymnaster mod de nuværende 65-82. Øverst på gymnastikforeningens ønskeliste står der fortsat én ting: En ny hal i Billund.

Hallen skal være i hjembyen Karina Ehmsen mener nemlig ikke, det er gangbart at sende gymnasterne ud af hjembyen og til andre af kommunens haller, der måske står tomme. Det er ellers et af de forslag, som den nye analyse lægger op til, at kommunen kan gå videre med, og som Stephanie Storbank (V), formand for unge- og kulturudvalget, forleden nævnte som en mulighed. - De helt almindelige grundhold skal være i de enkelte byer, så man kan man cykle frem og tilbage eller gå til gymnastik lige fra SFO. Skal man til at køre til Filskov, Sdr. Omme eller et andet sted hen, så mister vi dem, mener Karina Holm Ehmsen.