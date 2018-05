Halanalyse: Der er masser af ledige tider i Billund Kommune

Halanalyse viser intet presserende behov for flere haller. Til gengæld er der brug for nytænkning i forhold til de nuværende haller. De kan udnyttes bedre.

Billund Kommune: En ny hal ved Vestre Skole og en ny hal ved Billund Idrætscenter var et af de store debatemner sidste år.

Byrådet besluttede sidste sommer ikke at sætte penge af til en ny hal i Billund og at afvente en helhedsplan for Vestre Skole. I stedet valgte byrådet at bruge penge på en analyse af behovet. Analysen er nu klar, og det er ikke med den i hånden, man kan argumentere for flere haller.

Helt overordnet viser analysen nemlig, at masser af halplads står ubrugt hen, og at de fleste haller kan udnyttes langt bedre.

Unge- og kulturudvalget har lige haft analysen på dagsordenen, og formand Stephanie Storbank (V) er ikke i tvivl om, at analysen kalder på nytænkning.

- Vi skal tænke anderledes og udnytte de kvadratmeter, vi har, bedre. Man løser ikke alting med flere mursten. Udvalget har ikke debatteret de enkelte analyser, men ser det samlede billede som et redskab, man kan bruge fremad, siger hun.