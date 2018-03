Haderslev: Sidder næste æreshertug lige foran dig?

Finere kan det næsten ikke blive. Frem til den 9. maj er der mulighed for at komme med indstillinger til titlen som årets æreshertug.

Haderslev: Hertug Hans Festival i Haderslev nærmer sig, og komiteen, der udvælger årets æreshertug, indkalder nu indstillinger til den fornemme titel.

Sidste år var det Lennart Madsen fra Museum Sønderjylland, der fik den fornemme titel, og nu kan man pege på en anden person eller en gruppe, der har gjort en positiv forskel i forhold til Haderslev Kommunes omdømme, har bidraget til en positiv udvikling og vækst, har gjort en social eller kulturel indsats, arbejder uselvisk eller gør et arbejde udover det forventelige. I første omgang drejer det sig om at finde frem til de personer eller grupper, som har været med til at gøre Haderslev sjovere, bedre og mere attraktiv at bo i. Alle borgere kan inden 9. maj komme med et bud på, hvem der skal være æreshertug. Forslaget skal være skriftligt begrundet og sendes til: Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Gåskærgade 26-28, Haderslev eller på mail: kulturogfritid@haderslev.dk