Håndboldskole i GGIF

Gør det selv

Det er andet år, GGIF holder sin egen håndboldskole. Efter mange år med et tilkøbt DHF koncept valgte fem frivillige forældre og trænere at nedsætte et udvalg for at undersøge, om de ikke kunne gøre det bedre. Selvom skolen kun har været holdt én gang, tyder det på, at de har ret.

Udvalget tager nu udgangspunkt i klubbens eget værdisæt og med stor hjælp fra klubbens dame- og herreseniorhold samt lokale sponsorer skabes rammerne for nogle sjove dage for de unge spillere hvor de tager fra skolen med oplevelser, erfaringer og et spillersæt som minde.

Der vil være gang i skolen lørdag og søndag 1. og 2. september - begge dage fra kl. 9-14 i Magion.