Håndboldklubben: - Man skal dyrke sin sport lokalt

I GGIF Håndbold giver man ikke meget for tanken om, at idrætsudøvere skal flytte sig rundt mellem haller, hvor der er ledig kapacitet.

Grindsted: Det er ikke kun i Billund Idrætscenter, der er trængsel på banen. Selv i arenaen i Magion er der tryk på. Især onsdag sidst på eftermiddag, hvor træner Bettina Eliseholm har 100 børn fra to til otte år i gang med at spille håndbold.

U6-holdene er blevet en kæmpe succes med medlemstal, der er steget år for år. Det er noget af en udfordring, når Bettina Eliseholm og de andre trænere skal holde alle de børn og for de smås vedkommende også deres forældre i gang på banen.

- Det er rigtig svært at have 25 spillere på en halv bane. Der er meget lidt plads, så det kan godt gå ud over kvaliteten. Vi kan ikke udvikle børnene på så lidt plads, siger hun.

Når hun drømmer om mere plads til alle de håndboldbørn, er det dog ikke ledige baner i Filskov, Stenderup-Krogager eller Vorbasse, hun ønsker at sende børnene hen til. Det er ellers en af de måder, den nye halkapacitetsanalyse lægger op til som en løsning på pladsproblemer.

- Det er ikke børnene, man kan flytte rundt med. Det vil give familierne store udfordringer med at ligge og køre rundt. Der vil også gå meget tabt, hvis det er de voksne eller ungdomsspillerne, der pludselig ikke er i den lokale hal. For de små ser op til de store, og det ville gå fløjten, hvis de havde rykket træningen til en anden by, mener hun.