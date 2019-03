HIF fandt de frivillige - de unge kan stadig spille fodbold

Hejnsvig: Det bliver også i år muligt for ungdomsspillere at komme til at spille fodbold i Hejnsvig Idrætsforening. Klubbens ungdomsafdeling var ellers i fare for at måtte lukke, fordi det ikke lykkedes at få besat tre ledige pladser i ungdomsudvalget. Torsdag var der derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det helt primære punkt at finde tre nye medlemmer til ungdomsudvalget. Det lykkedes, men det holdt hårdt, og det blev på mange måder en atypisk generalforsamling.

- Udover bestyrelsen kom der en enkelt. Vi tog den beslutning, at enten måtte vi nedlægge ungdomsfodbolden, eller også måtte vi prøve at ringe rundt for at finde nogle til at stille op. Det endte med, at vi ringede rundt, og på den måde fandt vi dem, vi skulle bruge, fortæller Carsten Strandhave, der er formand for hovedbestyrelsen i Hejnsvig Idrætsforening.