H.C. fik skulderklap retur

Der var fredag aften på Vorbasse Marked masser af pæne ord til den lokale bankdirektør H.C. Christensen, som fik et massivt skulderklap.

- Nogle af mine venner havde spurgt, om jeg ville med ud at gå en tur og kigge lidt på pladsen, og vi endte så dernede, siger H.C. Christensen, som altså på intet tidspunkt havde lugtet, hvad der var i gærde.

Hans nærmeste familie vidste i forvejen godt, hvad der skulle ske og var derfor mødt talstærkt op som publikum ved tv-udsendelsen, og der blev sørget for, at hovedpersonen selv var til stede.

- Det kom fuldstændig som en overraskelse for mig, men jeg blev både rørt og stolt over det, siger H.C. Christensen, som da også havde svært ved at skjule følelserne på tv.

En noget paf bankdirektør blev således kaldt op ved siden af markedsformand Brian Madsen, der motiverede overrækkelsen med ord som "en fantastisk fremsynet ildsjæl, når det handler om at udvikle og sikre Vorbasses fremtid".

Fredag aften på Vorbasse Marked blev rollerne dog byttet rundt, da han live på DR1 i bedste sendetid fik overrakt et skulderklap af foreningen bag markedet.

Vorbasse: Normalt har det været Vorbasse-borger H.C. Christensens opgave at uddele 'Årets Skulderklap' på vegne af Sparekassen Kronjylland, hvor han til daglig er afdelingsdirektør i Vorbasse.

Gode til fællesarbejde

Sammen med de pæne ord fra Brian Madsen modtog han billetter til en kamp på favoritklubben Liverpools hjemmebane, som serie 4-fodboldholdets spillere i byen overrakte i samlet flok.

- Det bliver da fantastisk og vildt at se Liverpool sammen med min kone, siger H.C. Christensen, som til daglig er holdleder for netop serie 4-spillerne.

I det hele taget engagerer den lokale bankdirektør sig i meget af det, som rører sig i landsbyen med godt 1300 indbyggere. Under markedsdagene lægger han mange timer i boldklubbens pølsebod, og han har blandt andet en del at gøre med arbejdet frem mod den kommende byfornyelse i Vorbasse.

- Jeg er lokalmand om en hals og involverer mig i det, som jeg synes er vigtigt, og det er det for mig at gøre noget for Vorbasse, siger han og pointerer:

- I en mindre by som vores skal man selv være aktiv og klar på at tage nogle initiativer, hvis der skal ske noget, og det er vi gode til at arbejde fælles om.