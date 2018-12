Gyttegårds egen Martin Kamp er tæt på plads til golf-EM

Gyttegårdspilleren Martin Kamp er blandt favoritterne til at få en plads i den danske trup af mid-agespillere, som til juni er med ved EM i Finland.

Grindsted: Det kan godt være, at 41-årige Martin Kamp har droppet den professionelle golflevevej og til daglig har rigeligt at se til med pedelarbejde på Vestre Skole og familieliv, men ambitionerne på golfbanen er langt fra lagt på hylden. I september måned var han en vigtig brik på det Gyttegård-hold, som for første gang vandt DM i holdgolf, og på det individuelle plan har Martin Kamp nu planer om at spille sig til en plads i den danske trup, som til juni stiller op ved EM for spillere fra 30 år og opefter, den såkaldte "mid-age". - Jeg synes faktisk, at mine chancer ser gode ud, men der er mange forbehold, og selvfølgelig skal jeg holde mit niveau henover vinteren, for jeg kommer ikke med, hvis jeg ikke kan ramme bolden til foråret, siger han. Ifølge eliteansvarlig i Dansk Golf Union Claus Mølholm, som står for den endelige udtagelse, er Martin Kamp allerede blandt den håndfuld golfspillere i aldersgruppen, han følger særligt tæt frem mod EM, der næste år foregår i Finland. - Han er en dygtig spiller og klart inde i billedet, men jeg kan ikke love noget endnu, siger Claus Mølholm.

Ikke bare være med Usikkerheden handler om, at golfunionens eliteansvarlige først ved til februar, hvor mange han må udtage. Blandt andet kan det påvirke deltagerantallet i nedadgående retning, hvis der i år også laves en kvindelig udgave af turneringen, som der ifølge ham er en vis sandsynlighed for. Et andet parameter er, at de hidtidige regler har givet automatisk ny invitation til spillere, som endte i top-12 ved EM året før, og dem var der tre af med dansk pas i 2018-udgaven. Dem var Martin Kamp af gode grunde ikke blandt, da det er første gang, han overhovedet satser på EM-deltagelse. Til gengæld overvintrer han som nummer tre på den danske rangliste for mid-agespillere. - Bevarer jeg min placering i toppen i starten af foråret, ville jeg selv synes, det var mærkeligt, hvis jeg ikke blev udtaget. Ranglisten er svær at komme udenom, siger han. 2019-sæsonens største mål er for ham at genvinde DM med sine holdkammerater i Gyttegård, men dernæst kommer EM lige efter. - EM er et stort mål, og når man er så meget sportsmand som mig, og når jeg forhåbentlig spiller mig med i truppen, så tager jeg ikke af sted for at blive nummer to. Jeg vil forfølge drømmen om at vinde, siger Martin Kamp.

Gode træningsforhold Golfen har som bekendt ikke optimale forhold hele året rundt i et land som Danmark, men ifølge Martin Kamp har han aldrig haft bedre forudsætninger for at holde spillet ved lige henover vinteren end nu, da Gyttegård i år har fået indendørs træningsfaciliteter i Grindsted. - Det giver mulighed for en del mere teknisk træning, som jeg normalt ikke bruger så meget tid på, når først sæsonen er i gang, og jeg kommer helt sikkert til at træne mere derinde, end jeg ellers ville have gjort ude, siger han og tilføjer: - Vi kan komme, når det passer os, og jeg regner med at træne 3-4 gange om ugen i lokalet og holde mig fra selve banen. Efter arbejde er det jo mørkt i Gyttegård.