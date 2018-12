Gyttegård Golf Klub tilbyder indendørstræning

18. november indviede klubben således et helt nyindrettet træningslokale på Baldersvej i Grindsted, som Østergaard Automobiler ejer og har stillet til rådighed for vintertræning.

Grindsted: Kulde, mørke og blæst er de færreste golfspilleres yndlingsforhold, og hos Gyttegård Golf Klub har det da også været ualmindelig nemt at finde en ledig parkeringsplads på det seneste. Hvis man ikke er blandt de relativt få insisterende helårsgolfere, er der dog kommet et alternativ til klubbens medlemmer.

Det er en god måde at holde sit sving ved lige på henover vintermånederne, og det er det bedste tidspunkt til at arbejde med det rent tekniske.

Bedste faciliteter

Sparekassen Kronjylland har støttet ideen med 25.000 kroner, og klubben selv står for opvarmningen, så temperaturen konstant ligger på behagelige 16-17 grader.

- Det er klart de bedste indendørs træningsfaciliteter, vi nogensinde har haft, siger han og nævner et eksempel:

- For 6-7 år siden stod vi i en kælder under travbanen, hvor vi måtte medbringe varmeblæser for ikke at fryse.

Konceptet er, at medlemmerne køber en nøglebrik, og herefter må de med få undtagelser i princippet træne 24 timer i døgnet frem til 1. april, hvor vinterløsningen foreløbig lukker ned og skal evalueres.

- Det er en god måde at holde sit sving ved lige på henover vintermånederne, og det er det bedste tidspunkt til at arbejde med det rent tekniske, siger Jens Elvang.