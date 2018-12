Gyttegård Golf Klub skaber bedre træningsfaciliteter

Billund: Det går godt i Gyttegård Golf Klub. Klubbens elitehold blev i sommer danske mestre for første gang, og i bredden er der så meget efterspørgsel, at der til tider er mere pres på træningsfaciliteterne, end der reelt er plads til.

Ifølge forretningsfører Jens Elvang skyldes sidstnævnte primært, at klubben tilbyder flere og flere aktiviteter med større grupper såsom skoleklasser, som kommer for at prøve golfen, og der har derfor været brug for at tænke kreativt.

- Vi har valgt at nedlægge vores hul 7 og i stedet lave et træningsområde til de kortere slag. Det har derfor været nødvendigt at etableret et 'erstatningshul', som konkret betyder, at vores eksisterende hul 17 bliver omdannet til to nye huller, siger Jens Elvang.

Midt i oktober blev klubbens greenkeepere færdige med at anlægge de nye huller, som fremover bliver til 16. og 17. hul, men medlemmerne må vente lidt endnu med at spille på dem.

- Nu venter vi bare på, at græsset skal vokse op, og hvis vind og vejr ellers er med os, forventer vi at indvie de nye huller til august, hvorefter vi nedlægger det nuværende 7., siger han.