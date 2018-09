Billund: Tørken er for længst passé, men den efter danske forhold ekstremt lange periode nærmest uden et eneste dryp foroven kan stadig ses hos Gyttegård Golf Klub.

Forretningsfører Jens Elvang evaluerede for nylig tørkens indvirkning med klubbens greenkeepere, og de konkluderede, at der visse steder er brug for genopretning.

- Jeg kan sige, at vi på enkelte af vores fairways har nogle tørkeområder, hvor græsset er gået helt ud, og det skal eftersås her i den kommende periode, siger han og tilføjer:

- Desuden er der pletter med tørkeskader omkring nogle af vores greens, som også kræver eftersåning.

Ifølge Jens Elvang kommer evalueringen først nu, fordi det er markant nemmere at se efter nogle regnperioder, hvad for noget græs, der er gået helt ud, og hvor det blot er gået i en slags dvaletilstand.

- Der har ligget en helt masse frø i jorden, som vi gerne ville have frem, før vi satte for meget i gang, siger han.