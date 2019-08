Gymnastik er hårdt - men giver nye venner

Billund: Der bliver hoppet, der bliver sprunget - og til tider vender hovedet i den forkerte retning. Omkring 100 børn i alderen 6-10 år deltager fra mandag til onsdag i denne uge i gymnastikskolen i Billund Idrætscenter.

- Der er god tid til at lave en masse gymnastik, så børnene kan lære, hvad kroppen kan, og hvad den ikke kan, fortæller Caspar Hansen, som sammen med sin bror står i spidsen for gymnastikskolen, der er arrangeret af DGI Sydvest.

En af dem, der gerne bruger tre dage på at deltage i gymnastikskolen, er syvårige Christian Bertelsen fra Billund.

- Det er sjovt, fordi man får en masse nye venner, fortæller han efter at være landet i springgraven.

Netop det at opnå nye sociale relationer er noget, der er omtrent lige så stor fokus på som det at blive bedre til gymnastik.

- Vi lægger stor vægt på at blande dem, og vi har stor fokus på, at børnene skal lege for at lære. Det skal ikke bare lære tingene, men de skal lege det ind, siger Caspar Hansen.