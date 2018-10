Gymnasiet knækker cancer

Elever på Grindsted Gymnasium & HF står igen i år for et Knæk Cancer-show på gymnasiet.

Grindsted: Nogle har selv haft kræft tæt inde på livet. Andre kender nogle, der har, og atter andre vil bare gerne gøre en god gerning. Fælles for dem er, at de er med i den gruppe af 30 gymnasieelever, som onsdag står for Knæk Cancer på Grindsted Gymnasium & HF. Det er tredje gang, gymnasiet på den måde går i front.

Fra klokken 19 kan man høre personlige fortællinger fra nogle, der har eller har haft kræft. Elever fra gymnasiet går også på scenen med musik, og indimellem er der konkurrencer, lykkehjul og tombola.

Som et af aftenens højdepunkter bliver der solgt syltetøjsglas med personlige hilsner og lys i, og aftenen slutter med fællessang omkring lysene.

Showet er for alle. Billetterne kan købes ved døren, som åbnes klokken 18.30. De koster 40 kroner.

Overskuddet fra showet går til Kræftens Bekæmpelse.