Hvad tænker de unge i Billund Kommune om at blive iværksættere i fremtiden? JydskeVestkysten tog en snak med fire af eleverne på Erhvervsgymnasiet Grindsted. Fra dem lyder det, at det er fedt at være chef i egen virksomhed, men det kræver den helt rigtige idé, før man springer ud i at starte sit eget.