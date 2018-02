Gurli hygger sig i sin lille systue

- Der lærte jeg ikke at sy, men det har jeg lært ved bare at gøre det. Det har været en hobby for mig i mange år. Tidligere syede jeg tøj helt fra bunden, men det gør jeg ikke længere. Jeg er jo ikke designer. I dag lægger jeg bukser, kjoler, nederdele og den slags op, laver reparationer og skifter lynlåse i tøj. Det kan jeg sagtens, men det er kun for private, ikke for butikker, fortæller Gurli Hansted.

Meget kreativ

I hendes lille systue har hun to symaskiner og en overlock symaskine, og Gurli er som regel på systuen hver dag for at lave lidt.

- Jeg kører med meget rimelige priser, for det er jo min hobby, og det er meget i perioder, at der er noget. Men jeg hygger mig og slapper af med det, siger Gurli Hansted.

Tidligere syede hun meget til sine egne børn og børnebørn, men det gør hun ikke længere, da hun mener, at børn i dag vil have mærketøj, og så er stoffet også blevet så dyrt, at det næsten ikke kan betale sig at sy det selv.

Det er ikke kun ved symaskinerne, at Gurli Hansted er dygtig. Hun har en stribe hobbyer, som hun skifter lidt imellem.

Hun laver kort - det er dog mest til eget brug - hun maler på sten og fremstiller forskellige figurer i beton. Betonfigurerne fremstiller hun mest om sommeren. Det er fuglebade, paddehatte og diverse figurer, som hun blandt andet sælger på kræmmermarkederne i Grindsted om sommeren. Og så han hun en fast udstilling ved en kartoffelavler på Grindsted Landevej.