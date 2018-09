Almstok: Efter et helt arbejdsliv med biler har Gunnar Jørgensen valgt at træde et skridt tilbage og afhænde sit værksted på Almstokvej 23 i Almstok.

73-årige Gunnar Jørgensen har stort set altid stået for virksomheden, som beskæftiger sig med både salg af biler samt reparationer på værkstedet. Han byggede i 1969 selv det hus, der ligger på grunden, i forbindelse med at han etablerede virksomheden. Siden er han ganske vist flyttet derfra, men sin daglige gang i virksomheden har han haft siden 1969.

At det lige præcis var i Almstok, at virksomheden kom til at ligge, lå der ikke de store overvejelser bag. Det var lige her, muligheden opstod.

- Det var helt tilfældigt. Men det har nok noget at gøre med, at jeg er opvokset på landet og derfor også har det bedst med at bo på landet, fortæller Gunnar Jørgensen, der er født og opvokset i Krog mellem Billund og Grindsted.