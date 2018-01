Guide hjælper gennem flytterod på sygehuset

Friklinikken fra Give er flyttet ind på sygehuset i Grindsted. Portør Jørn Jensen fungerer i øjeblikket som guide og hjælper patienterne med at finde vej til Friklinikken. Det var Lisa Laursen glad for. Foto: Martin Ravn

Portør Jørn Jensen fungerer som guide for patienter, der skal finde vej til Friklinikken, der lige er flyttet ind på Grindsted Sygehus. Her er flytterod og frustrationer og tro på, at det hele ender godt.

Grindsted: Fysioterapeut Anna Maria Mathiasen står på gangen og spejder efter sin patient. I forhallen står frakkeklædte patienter og kigger på skiltene, og på parkeringspladsen har Lisa Laursen fra Brande taget endnu en runde for at finde en parkeringsplads. Friklinikken er flyttet fra Give til Grindsted, og som altid når man flytter, er der en periode med rod og forvirring. Situationen på Grindsted Sygehus lige nu er ingen undtagelse. 30 lastbiler med ting og papkasser er kørt i rutefart, og en del af kasserne er endnu ikke nået at blive pakket ud. - Det hjælper time for time, dag for dag, men mange patienter er frustrerede, og det er vi også, lyder det fra en af de op mod 100 nye medarbejdere, der er flyttet med Friklinikken til Grindsted.

Sygehuset og friklinikken SVS Grindsted har knap 300 medarbejdere.SVS Grindsted har skadeklinik, kirurgisk og medicinsk ambulatorium, medicinsk og kirurgisk sengeafdeling, neurorehabilitering samt radiologisk afdeling og laboratorium.



Friklinikken har 100 medarbejdere og er en offentlig, selvstændig institution under Region Syddanmark.



Friklinikken har som speciale operationer inden for organkirurgi, ortopædkirurgi, urologi og plastikkirurgi og har desuden en smerteklinik.



Smerteklinikken har nu adresse på Solvej, mens friklinikkens øvrige funktioner ligger inde på selve sygehuset med adresse Engparken 1.



Regionsrådet traf i foråret den endelige beslutning om at flytte hele Friklinikken fra Give til Grindsted. Det var en beslutning, som blev blev truffet efter lang tids debat.

Guiden er klar Frustrationerne til trods er der dog enighed om rundt omkring, at de nye kolleger i Grindsted har gjort meget for at tage godt imod. Indstillingen fra repræsentanter fra begge grupper er derfor, at man prøver at få det bedste ud af situationen. Portør Jørn Jensen fungerer i øjeblikket som guide og hjælper patienterne med at finde rundt. Han ser positivt på både udfordringer og fremtiden. - Om en uge til 14 dage er vi på plads, men det er klart, at der er noget logistik lige nu. Vi er rykket sammen, og hele sygehuset er i brug nu. Friklinikken havde god plads i Give og har fået mindre plads her. De er presset i de nye lokaler, siger han.