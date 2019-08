Grindsted: Selvom dagen fortsat var meget ung ved middagstid, lod det til, at gæsterne ved "Musik i Gryden" ville have det hele med fra start.

Der burde være noget for enhver smag på årets musikprogram i Gryden med flere bredtfavnende navne iblandt.Den mere modne del af publikum ville formentlig primært se frem til at høre Poul Krebs og Sko/Torp, mens de yngre nok i højere grad glædede sig til Karl William og The Minds of 99. Aftenens program rundedes af med først Jacob Dinesen og til sidst Dizzy Mizz Lizzy, som sandsynligvis kunne samle de fleste uanset alder.

For hyggens skyld

Et godt stykke fra selve scenen var kusinerne Lise Klausen og Sussi Væsel på 34 og 31 år i gang med at slå stolelejr.

De har gjort det til en tradition at tage afsted med en større flok, som i år var på hele 12 festglade folk. En kort stund var kusinerne dog selv ved stolene, da resten af flokken stod i kø for at tanke de første ølforsyninger op.

- Vi bliver her, til vi skal have hjælp for at komme herfra, siger Sussi Væsel og indrømmer, at promillen sidste år faktisk var i den liga.

- Men vi kommer troligt igen, siger hun og griner.

De glædede sig til en herlig dag med vennerne, og musikken var for dem kun sekundært.

- Vi var ikke kommet alene på grund af musikprogrammet, som jeg ikke synes ser så godt ud i år, siger Lise Klausen og tilføjer: - For os handler det om stemningen og hyggen, siger hun og nævner dog, at hun ser frem til hovednavnet Dizzy Mizz Lizzy, mens kusinen mere havde Jacob Dinesen i tankerne.