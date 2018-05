Grundlovsmødet vender tilbage til Anlægget i Grindsted

Anlægget i Grindsted bliver igen ramme om et grundlovsmøde. Det er Det Konservative Folkeparti, der tager traditionen op, men mødet er for alle.

Grindsted: Engang i fortiden var talerstolen i Anlægget i Grindsted i mange år det sted, hvorfra der blev sagt ord - med og uden vinger. Siden holdt grundlovsmøderne pause i mange år for i begyndelsen af 00´erne at blive genoplivet. Traditionen havde dog svært ved at få fodfæste, og det gør Det Konservative Folkeparti i Billund Kommune nu noget ved.

Partiet tager den gamle tradition op igen og holder grundlovsmøde i Anlægget torsdag d. 5. juni fra kl. 12:30 til ca. 16:00.

- Vi vil gerne genskabe den smukke tradition med at fejre Danmarks grundlov i det skønne og grønklædte Grindsted Anlæg. Det er et fantastisk rum, som jeg elsker at være i, siger arrangør Martin Jakobsen, formand for den konservative vælgerforening i Billund.