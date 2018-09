Grundejere skal skovle mere sne: - Det kommer til at give mange utilfredse borgere

Med nye regler i hånden vil Billund Kommune lægge mere arbejde i forhold til snerydning over til grundejerne. Udvalgsformand erkender, at reglerne på området ikke er logiske.

Billund Kommune: Grundejerne i Billund Kommune kan fremover se frem til i endnu højere grad at skulle svinge med sneskovlen og rydde sne fra offentlige fortove. Billund Kommune har besluttet, at den fremover vil følge det regulativ for renholdelse af veje og stier, som blev vedtaget for to år siden. I den mellemliggende periode har kommunen stået for renholdelse og snerydning flere steder, end den har været forpligtet til, men det er altså slut nu. Den tjans vil i stedet blive pålagt grundejerne.

Kommunen har hidtil ryddet sne I april 2016 godkendte Billund Byråd et revideret "regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Billund Kommune". I dette regulativ blev grundejere pålagt at rydde sne på fortove og offentlige stier i flere tilfælde end tidligere.



Trods godkendelsen af regulativet valgte Billund Kommune at fortsætte med at rydde sne på steder, hvor kommunen hidtil havde ryddet sne, men som ifølge det nye regulativ skulle holdes af grundejeren. Dette er slut nu.

Ingen sund fornuft Formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Nyhus (DF), erkender, at de nye regler vil give nogle temmelig besynderlige situationer. - Nogle steder vil det nok blive opfattet som om, vi ikke er rigtigt kloge, siger han. Det gælder eksempelvis på Ribersvej i Grindsted, hvor fortovet hidtil er blevet ryddet langs hele vejen. Fremover er det imidlertid kun de korte stykker fortov, som bilisterne skal krydse for at komme ud på vejen, som bliver ryddet. Det vil sige, at sneploven stadig skal køre langs hele Ribersvej, men at den kun rydder sne ud for sidevejene. - Den sunde fornuft er der ikke, men det er sådan, lovgivningen er. Hvis vi rydder sne nogle steder, selvom grundejeren har forpligtelsen, kan jeg forestille mig, hvordan reaktionerne vil blive andre steder. Når vi gør det sådan her, bliver alle behandlet ens i forhold til lovgivningen, siger Per Nyhus.