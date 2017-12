Grønlangkål med ønsker om mere af det gode fællesskab

Mere af det gode fællesskab stod højt på ønskelisten for 2018, da Café Jydepotten i Grindsted holdt nytårsmiddag med grønlangkål og hamburgerryg.

Grindsted: Hvad husker du 2017 for, og hvad glæder du dig til i 2018? De spørgsmål stillede vi på Café Jydepotten ved den traditionelle nytårsmiddag. Den sociale café har en lang tradition for at været åben både til jul og nytår, og det var gæsterne på årets sidste dag glade for. Flere ønskede mere af det gode fællesskab, som de er en del af her. Thorkild Petersen på 66 år og Vera Thulesen på 73 år bor med heste og fire hunde, tre udstillingspomeranier og en 13 år gammel dansk-svensk gårdhund, på en ejendom "ude hvor kragerne vender" i Starup. Næsten hver dag tager de ind til Grindsted for at spise på Café Jydepotten. - Vi har ikke den store omgangskreds, så det er rart at komme ud blandt andre, siger Vera, som bare tager en dag ad gangen og derfor hverken kigger tilbage eller fremad.

Susannes andet hjem Susanne Gregersen er så glad for den dag for cirka et år siden, da hun gik ind ad døren til Café Jydepotten og tilbød sig som frivillig. Hun var lige gået på efterløn og havde stadig lyst til at gøre noget sammen med andre. Siden den dag har hun været med i køkkenet fire dage om ugen. - Jeg betragter cafeen som mit andet hjem. Jeg er rigtig glad for at være her og være en del af det fællesskab, og det glæder jeg mig til mere af i 2018. Jeg står positiv op hver morgen og ser frem til at snakke med fok her på cafeen, siger hun. Susanne Gregersen har også en ting mere at glæde sig til: Hun skal være oldemor til maj, og hendes barnebarn er lige flyttet tilbage til Grindsted, så hun regner med at se en del til den lille ny.

Tove drømmer om arbejde For den 60-årige Tove Lind Sørensen har 2017 været et år med sygdom. Hun slider stadig med efterveer af en galdestensoperation og er på kontanthjælp, da hun ikke har kræfter til at arbejde ret meget. Som frivillig på Jydepotten kan hun gå lidt til og fra og er her hver dag til ud på eftermiddagen. Hun hjælper i køkkenet, med vasketøjet og er heller ikke for fin til at gøre toilettet rent. - Jeg håber at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men det er nok ikke så realistisk. Jeg er nok slidt op, siger Tove, der har arbejdet, siden hun var 16 og kom i køkkenet på Hansens Hotel. som hendes forældre ejede.