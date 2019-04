Grønby skal have rent vand og et højt tårn

Vorbasse: Omkring 500 elever fra 5. og 6. årgang i hele Billund Kommune havde torsdag en noget anderledes skoledag. Bøgerne var for en stund lagt til side, og i stedet var der fuld fokus på naturvidenskab. Eleverne var samlet i Vorbasse Idrætscenter, hvor de arbejdede hårdt for at gøre den fiktive by Grønby til et godt sted at bo.

Sara Skov Hermansen og Simone Dittmer Madsen fra Billundskolen havde eksempelvis bygget et højt tårn af papir.

- I Grønby skal folk have et tårn, så de kan gå op og kigge ud over byen, forklarede Sara Skov Hermansen.

Pigerne har brugt flere måneder på at bygge tårnet, og det lykkedes dem ikke i første forsøg at få lavet det perfekte tårn.

- Vi har været nødt til at forstærke den en del gange, for vi fandt ud, at den ikke var stabil nok, lød det fra Simone Dittmer Madsen.