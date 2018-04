Grøn og levende: Hovedgaden i Sdr. Omme tager kampen mod tomme butikker op

- Vi får aldrig den detailhandel tilbage, som vi havde engang. Det accepterer vi. Men der er liv på andre måder i en by, og det vil vi vise på den her måde. Sdr. Omme er ikke død. Langtfra, pointerer Lucas Hansen fra landsbyrådet

Den grønne bølge

Et andet middel til mere liv er at skabe en grøn bølge gennem Hovedgaden. Lucas Hansen er i gang med at snakke med lodsejerne for at få lov til at plante lindetræer.

- Det vil give Hovedgaden et andet look og vise, at byen ikke er død, siger Lucas Hansen.

Landsbyrådet har også fået brugsret over den hvide gavl ved den tomme grund, hvor Borgergården tidligere lå, og hvor der i dag er biludstilling.

- Vi vil invitere forskellige kunstnere til at komme med et bud på, hvad der kunne være på den gavl. Et gavlmaleri ville redde noget af det visuelle, og det er en forholdsvis billig måde at lave en udsmykning på, siger Lucas Hansen.