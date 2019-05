Landets største avis kunne i december 1984 bringe den tragiske fortælling om den 56-årige fabriksarbejder fra Grindsted Otto Lauersen, der blev set som et uskyldigt offer for et kemikaliehelvede af opløsningsmidler, giftige stoffer og farlige dampe på Grindstedværket. Hans hustru igennem 33 år Tove Lauersen lagde déngang ikke skjul på, at 25 års dagligt arbejde på Grindstedværket havde ført til Ottos alt for tidlige død. En tragedie, der knuste familiens tilværelse og gav anledning til massiv medieomtale med store overskrifter i landets aviser.