Grindsteds varmepris bliver holdt i ro

Grindsted: Mens man rundt om i landet hører om varmeregninger, der stiger tusindvis af kroner, så ser det mere lempeligt ud i Grindsted. Når varmeprisen mange steder står til at stige, skyldes det, at en del varmeværker per 1. januar 2019 mister et stort tilskud.

I Grindsted har man dog truffet sine forholdsregler i form af et røggasanlæg, som omdanner dampen i Duponts skorstene til energi til fjernvarmen. Grindsted El- og Varmeværk får også overskudsvarme fra Duponts eget flisanlæg.

- Vi har gjort rigtig meget for at imødegå den situation, vi kommer til at stå i og meget, der afbøder effekten af det tilskud, vi mister. Vi ved ikke præcist, hvordan det kommer til at se ud efter nytår, for vi er ikke færdige med budgettet endnu, siger René Heiseberg Gier, direktør på Grindsted El- og Varmeværk.

Direktøren forventer efter bestyrelsesmødet den 30. oktober at kunne sige noget mere konkret om varmeprisen det kommende år, men vildt stigende varmepriser bliver der ikke tale om.