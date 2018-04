Grindsteds unge fodboldspillere på sportslig påskeudflugt til Holland

Grindsted: Syv hold fra Grindsted GIF Fodbold samt det fælles U16/U17 pigehold fra Sdr. Omme/GGIF og en række forældre brugte påsken på at deltage i Top OSS Cup i Holland. Det kom der både pokaler og mange gode oplevelser ud af for de i alt 108 deltagere.Størst sportslig succes havde U19 holdet, der vandt turneringen, hvor modstanderne var seks hollandske og et engelsk hold. U19 lukkede kun et mål ind og fodboldspillet blev bedre og bedre, som turneringen skred frem.- Sejren og det flotte fodboldspil er noget, vi kan bruge fremadrettet i turneringen, hvor vi i foråret er rykket i liga 2, hvor kvaliteten er meget høj, siger Kris Skriver, der fungerede både som træner for U19 og leder af GGIF delegationen i Holland.

Gode indsatser over hele linjen

U11 havde to hold med, og det ene hold var så tæt på at gentage U19s førsteplads, som man næsten kan være. Kun to mål adskilte dem fra vinderen, mens det andet U11 blev nummer fem.U17 blev ramt af afbud lige før turen og skader dernede, men med kun 12 mand til rådighed lykkedes det alligevel at sikre en tredjeplads efter to stærke franske hold.Et kombineret U14/U15 hold var oppe mod meget stærke modstandere, men viste høj moral og sluttede turneringen med en 1-0 sejr, samtidig med at holdet vandt fair play prisen i deres række.Den pris vandt U13 også og de vandt også B-slutspillet med tre sejre af tre mulige.Det fælles U16/U17 hold som Sdr. Omme IF og GGIF var også med i kampen om turneringssejren, og endte på en samlet tredjeplads i en stærk gruppe.