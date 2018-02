Grindsteds nye tøjbutik er klar til at åbne dørene

- Her i Vestergade kører der mange forbi, og der er også mange gående. Men vi har bedre parkeringsforhold ud mod Engtorvet, så vi glæder os til at flytte ind i de nye lokaler, siger Jonas Pedersen.

Han tror ikke, at der er den store forskel på de to butikkers placeringer i midtbyen.

- Så slipper vi også for trappen. Det var især på grund af den, at vi besluttede at flytte, men vi kan have langt flere varer her end hos Wagner, siger Jonas Pedersen.

Kunderne kan se frem til at stifte bekendtskab med flere nye mærker, blandt andet Samsøe & Samsøe, Lewis, Signal og andre. Det er blevet muligt efter at brødrene har sagt farvel til Wagner-kæden.

Eller - helt ny er den måske alligevel ikke - for det er brødrene Jonas og Johnny Pedersen, der i ni år har drevet herretøjsbutikken Wagner på Vesterbrogade, der har trukket sig ud af kæden og flyttet butikken, der skifter navn til Hr. P - for Pedersen.

Glade for Grindsted

Han understreger, at brødrene har været glade for at være i Grindsted, hvor de har fået en god fast kundegruppe.

- Det er jo ikke gratis at flytte, så med flytningen viser vi jo, at vi tror på Grindsted, siger Jonas Pedersen.

Wagner-butikken i Vesterbrogade vil fra uge 10 blive omdannet til en outlet-butik, hvor der vil være åbent torsdag, fredag og lørdag.

- Det gør vi for at få solgt resterne ud, og vi ved endnu ikke, hvornår den lukket helt. Det kommer an på hvor hurtigt vi får solgt ud. Det er planen, at medarbejderne skal rotere lidt mellem butikkerne, siger Jonas Pedersen.