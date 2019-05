Grindsted: Torsdag blev Grindsteds nye storbørnehave Børnenes Univers Grindsted Syd (BUGS) indviet.

BUGS samler fire daginstitutioner, der hidtil har holdt til på forskellige matrikler. Den nye institution dækker således både over en børnehave med plads til 130 børn, en vuggestue med plads til 28 børn og en afdeling for op til 12 børn med særlige behov. Huset er bygget, så de forskellige afdelinger hænger sammen via glasdøre og med egne indgange. De kan således både lukke døren ind til sig selv og åbne op, alt efter hvad behovet er i øjeblikket.

Det var tilbage i 2010, at det daværende byråd vedtog en ny børnereform, som betød, at kommunens daginstitutioner skulle slås sammen i børneuniverser for at fremme samarbejdet mellem skoler og dagtilbud. Første spadestik til Grindsted Syd blev taget 26. januar 2018, og byggeriet har siden fulgt tidsplanen igennem hele processen

- Det har været en lang proces og det er gået både op og ned. Men det er gået over al forventning, og derfor kan jeg også sige, at det her er ikke min institution, det er vores institution, sagde dagtilbudsleder i Børnenes Univers Grindsted Syd, Britta Rask i sin velkomsttale, ifølge en pressemeddelelse.

Alle, der har haft en finger med i byggeriet, var inviteret og blandt deltagerne var der derfor både politikere, rådgivere, håndværkere og arkitekter.

Børn og pædagoger derimod har allerede taget huset i brug og var derfor i fuld gang med dagens sædvanlige aktiviteter i de tilstødende lokaler og lige udenfor vinduerne på legepladsen, mens der blev holdt taler og overrakt gaver.