Grindsteds håndboldpiger i 3. division sigter efter bedste halvdel

Vibeke Andersen står igen i den kommende sæson i spidsen for Grindsted GIF's kvindehold i 3. division. Målet er at havne i den bedste ende af rækken. Arkivfoto: René Lind Gammelmark

For Grindsted GIF's 3. divisionspiger er det ikke tilstrækkeligt bare at være med. Holdet har ambitioner om at blande sig blandt de bedste hold i puljen.

Grindsted: Mandag aften går det igen løs for Grindsted GIF's bedste håndboldpiger, når sæsonen i 3. division bliver skudt i gang. Det sker på hjemmebanen i Magion, hvor Team Favrskov kommer på besøg. Sidste sæson endte Grindsted GIF på en tredjeplads - lige uden for oprykningspladserne. Derfor bliver der igen år sigtet efter at ende blandt de bedste. - Vi går efter at rykke op, men vi ved, at det bliver svært. Så vores mål er at placere i den bedste halvdel af puljen, siger Vibeke Andersen, som igen i denne sæson står i spidsen for holdet.

Vi har en spændende trup. Vi har et godt hold med nogle hurtige spillere, der gerne vil frem over banen, og så har vi et rigtigt godt forsvar. Vibeke Andersen, træner, Grindsted GIF

Skal møde mange gode hold Sidste år var der ægte lokalopgør i puljen, da også Filskov IF var rykket op i 3. division. Filskov-pigerne er dog retur i Jyllandsserien efter en svær sæson, hvor det ikke blev til nogle point. I stedet må Grindsted-spillerne rette blikket andre steder hen. - Vi er røget i en pulje med mange gode hold. Vi skal blandt andet møde Viborg, der både har et ligahold og et hold i 2. division. Vi skal i det hele taget møde mange hold, som har et hold i højere rækker, siger Vibeke Andersen, der mener, det er en særlig oplevelse at møde ligareserverne. - Det er altid spændende at spille mod dem, for oftest ved man ikke før kampdagen, hvilket hold de stiller med. Vi oplevede sidste år, at Skanderborg hentede ligaspillere ned til kampene mod os. Derfor er den slags hold mere uforudsigelige at spille mod, siger hun.

Streg i regningen Grindsted GIF har til den nye sæson fået flere nye spillere i truppen, men må til gengæld undvære Ida Lundberg, der i en træningskamp var så uheldig at sprænge sit ene korsbånd. - Det var en streg i regningen, konstaterer Vibeke Andersen, som dog er fortrøstningsfuld forhold til det hold, hun har mulighed for at sætte sammen til kampene. - Vi har en spændende trup. Vi har et godt hold med nogle hurtige spillere, der gerne vil frem over banen, og så har vi et rigtigt godt forsvar, siger Vibeke Andersen. Første turneringskamp mod Team Favrskov på mandag bliver fløjet i gang klokken 19.45.