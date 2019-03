Grindsteds håndboldherrer får ny forstærkning

Grindsted: Endnu en spiller har indgået aftale med Grindsted GIF Håndbold i 2. division om at spille for herreholdet fra den kommende sæson.

Der er tale om den 24-årige bagspiller Frederik Nielsen, som de seneste tre sæsoner har spillet i 1. divison for Otterup HK. Han trækker til sommer Grindsted-trøjen over hovedet.

Før Otterup var Frederik en del af Idræts og Kulturakademiet i Kolding, og han har derfor spillet sammen med mange af de nuværende herrespillere i Grindsted.

- Jeg har fulgt holdets flotte udvikling fra sidelinjen og er imponeret over den træningskultur der har hersket på holdet lige fra Serie 1 til i dag. Jeg kender mange af spillerne og trænere rigtig godt, og glæder mig til igen at blive en del af det miljø, der er omkring holdet. Derudover har jeg set flere kampe i Lynghallen og er imponeret over den enorme opbakning, der er til holdet. Specielt når herrerne spiller hjemme, siger Frederik Nielsen via en pressemeddelelse fra GGIF.

- Samtidig er jeg netop startet på politiuddannelsen i Fredericia og er glad for, at klubben gør meget for at man kan spille på et højt niveau, samtidig med at man uddanner sig, tilføjer spilleren.

Cheftræner Flemming Pedersen ser meget frem til, at Frederik bliver en del af truppen.

- Frederik er først og fremmest en utrolig sympatisk og hårdtarbejdende fyr, og derfor ved jeg, han vil passe rigtig godt ind i vores gruppe. Samtidig besidder han nogle kompetencer som to-vejs-spiller, som vi i høj grad har brug for, så vi i fremtiden har større bredde i vores bagkæde og kan spille med færre forsvar-angrebs udskiftninger, siger Flemming Pedersen i pressemeddelelsen om tilføjelsen.