Grindsteds gymnasieelever kæmpede som riddere: - Det kræver muller at slås med sværd

Den traditionelle historieundervisning var for en stund lagt til side, da Hanse Tropperne torsdag gæstede Grindsted Gymnasium. Eleverne blev iført rustning og brynje samt udstyret med et sværd, og så gik slagsmålet ellers i gang. Foto: André Thorup

En gruppe middelalderkrigere gav torsdag elever på Grindsted Gymnasium et indblik i, hvordan det foregik, når stridigheder skulle løses i middelalderen.

Grindsted: Historiebøgerne var torsdag for en stund byttet ud med rustning, brynje og sværd på Grindsted Gymnasium. Repræsentanter fra gruppen Hanse Tropperne, som dyrker middelalderkampsport, havde lagt vejen forbi gymnasiet til en lidt alternativ form for historieundervisning. På skift blev eleverne iklædt det helt store kostume, og så gik det vanvittige slagsmål ellers i gang. - Vi gør det for at lave en anderledes undervisning. Det er en anden måde at vise historien på, og det handler om, at eleverne skal føle historien på en anden måde. Vi kan sagtens sidde i klassen og læse en masse om riddere og historien, men dette giver en helt anden følelse af historien, fortæller Søren Nygaard Hansen, som er historielærer på Grindsted Gymnasium.

Det er meget sjovt, men det er også hårdt. Udstyret vejer meget, så det er hårdt, når man hele tiden skal løfte sværdet. Nicklas Kristensen, elev, Grindsted Gymnasium

Amy van Schaik var lige som resten af klassekammeraterne glade for den lidt alternative historieundervisning. Foto: André Thorup

Kræver mullere! En del af eleverne blev overraskede over, hvor mange ekstra kilo de skulle slæbe rundt på, når de var i kamp. Men sådan var det i middelalderen, hvor manglende beskyttelse ville have kostet sejren - og dermed livet - i slagsmålet. - Det kræver altså nogle mullere at slås med sådan et sværd. Forhåbentlig giver det en bedre forståelse af, hvordan man gjorde i middelalderen, konstaterer Søren Nygaard Hansen.

Middelalderslagsmålene kan også illustreres, uden at det er nødvendigt at bruge de tunge våben. Det gør det lidt lettere at blive klædt på til lejligheden. Foto: André Thorup

Sjovt men hårdt Den anderledes historieundervisning vakte begejstring hos eleverne. - Det er hyggeligt, og det er ikke lige noget, jeg er vant til at lave, lød det fra Amy van Schaik, mens hendes klassekammerat Nicklas Kristensen havde noteret sig, at sådan en middelalderuniform er en ganske tung sag at slæbe rundt på. - Det er meget sjovt, men det er også hårdt. Udstyret vejer meget, så det er hårdt, når man hele tiden skal løfte sværdet, sagde Nicklas Kristensen og tilføjede, at det gode solskinsvejr, der denne formiddag var over Grindsted, ikke gjorde det mindre hårdt. Om at bliver klogere på historie af at slås med sværd end at læse i bøger, er dog usikkert. - Jeg ved ikke, om jeg bliver klogere af dette end af at sidde og læse en bog, men det er sjovere, og så kan man være aktiv samtidig, sagde han.

Det kan synes lidt unfair at være i kamp mod en fyr, der er iklædt rustning. Her er våbenene dog ganske uskadelige. Foto: André Thorup

Eleverne på Grindsted Gymnasium fik torsdag en anderledes form for historieundervisning, da de fik lov at prøve, hvordan det var at deltage i et slagsmål i middelalderen. Foto: André Thorup

