Grindsteds gymnasieelever holdt gallafest med pomp og pragt

Grindsted: Åh, de smukke unge mennesker...

Sådan lyder den velkendte linje fra Kim Larsens sang af samme navn om at vokse op, og selvom det ikke var Kim Larsens musik og tekst, der blev spillet lørdag eftermiddag i Lynghallen, var der nok en enkelt eller to fra den ældre generation, som tænkte disse ord.

Her holdt Grindsted Gymnasium og HF nemlig galla, og det blev et rent tilløbsstykke. Alle stole var fyldt og mere til, da afgangseleverne med ledsagere indtog gulvet for at danse lancier til stående bifald fra de mange forældre og bedsteforældre, som var mødt op på festdagen.

Forinden var eleverne blevet modtaget på den røde løber i deres stiveste puds. Kvinderne i høje hæle og kjoler i alskens farver og udformninger. Mændene i jakkesæt med slips eller en butterfly. Heldigvis for de unge holdt vejret for det meste tørt, for der var flere gange kø for at komme ind i hallen, fordi parrene først skulle foreviges på den røde løber på foto. En enkelt paraply eller to blev dog fundet frem for at skåne kjolerne og håret.